李隆生：台灣面臨人才與技術外流風險

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）台美關稅談判底定，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，相關投資案對台灣優勢產業的影響，已非單純投資規模的問題。根據美國商務部長盧特尼克公開表達，要求台灣需在美國總統特朗普任內，轉移四成先進製程晶片產能到美國本土，該目標筆投資規模設定更明確，恐怕使台灣面臨不可逆的人才與技術外流風險。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



台美關稅談判1月15日底定，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



分析擴大對美投資對台灣科技業的影響，李隆生表示，美國的目標在於建立自給自足的晶片供應鏈，換言之，全球供應鏈版圖將因此產生劇烈重組，他認為，投資規模倒是其次，主要的問題在於，美國方面明確要求台灣需轉移四成晶片產能移轉到美國本土，將對台灣優勢產生強烈衝擊。



李隆生指出，這波半導體供應鏈的遷移，本質上是強大的“推力”與“拉力”共同作用的結果。不同於台灣在1980、90年代因環保意識抬頭及土地勞力成本上升，為了企業生存而“西進”中國大陸投資的考量，此次赴美投資更多是受到地緣政治與美國政府強勢主導的政治壓力所驅動。台灣政府在政策上甚至配合“推了一把”，以台積電身為領頭羊所產生的磁吸效應，隨之而去的將是龐大的供應鏈聚落。



李隆生示警，一旦在美國因此建立了具備規模經濟的晶片產業聚落，供應鏈的重心轉移將成為既成事實，台灣的矽盾及產業優勢必將式微。