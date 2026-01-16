游毓蘭：彈劾賴清德案過程很重要　凸顯獨裁

前藍委游毓蘭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月21日電（記者 盧誠輝）賴清德被彈劾案14日和15日舉行公聽會，21日和22日將在“立法院”以第一次全院委員會模式召開審查會，賴已確定不出席。日前以專家學者身分獲邀出席第一場公聽會的中國國民黨籍前“立法委員”游毓蘭接受中評社訪問表示，在野黨明知不可為而為之，但彈劾案的過程非常重要，唯有如此才能凸顯賴清德的專制獨裁。



在野黨去年12月19日宣布正式啟動對賴清德的彈劾案程序，“立法院”在去年12月26日以60票贊成、51票反對表決通過彈劾案，除要求賴至“立院”說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。“立法院”16日發函給“總統府”，要求賴清德21日和22日到“立院”列席說明，“總統府”20日下午才回函給“立法院”，以“立法院”並無問責“總統”之權利，因此“總統”不予出席。



游毓蘭強調，彈劾“總統”的難度本來就很高，要有超過三分之二的“立法委員”同意意，彈劾案才能成立並移送“憲法”法庭審理，而以目前藍白在“立法院”的席次，彈劾案應該是無法通過，但這次彈劾案的過程卻非常重要，因為唯有如此，才能凸顯賴清德的專制獨裁，這也是在野黨為什麼明知不可為而為之的主因。



游毓蘭，美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，歷任國民黨第10屆不分區“立委”、中央警察大學外事警察系主任、行政警察學系主任、圖書館兼世界警察博物館長、推廣教育訓練中心主任、亞洲警察學會秘書長、中華警政研究學會秘書長、婦女救援基金會董事長等。



她說，根據“中華民國憲法”規定，彈劾案必須召開2次公聽會，目的就是希望能讓大家理性來看待與討論為何要彈劾“總統”這件事情，但以她所出席的第一場公聽會所看到的情況卻是，民進黨“立委”並不是很理性在看待這件事情，也不知道為什麼在野黨要對賴清德提出彈劾案。



游毓蘭指出，她以專家身分列席公聽會發言的時候，並非針對賴清德或執政黨來進行謾罵，而是細數賴清德從上任以來的所作所為，都已違反身為一個“總統”該有的作為，尤其是她自己的碩士和博士學位都是在美國攻讀的，因此更讓她深信民主法治的價值，不管是西方民主的三權分立，或“中華民國”獨特的五權“憲法”，本來就不應該偏重任何一權，行政權更不應該獨大。

