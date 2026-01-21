李隆生：從H200晶片銷售看到中美AI博弈

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）美國總統特朗普同意鬆綁輝達（Nvidia）銷售H200晶片到中國大陸，但中方卻禁止相關產入關，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，其背後反映出中美AI博弈戰略，美國希望透過提供AI晶片技術給中國大陸，維持中國對美國技術的依賴性；中方則希望扶植本身的AI晶片研發能力，不再採用美製晶片，避免關鍵時刻被美國掐脖子。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國近期批准輝達研發的H200人工智慧晶片出口中國，不過卻傳出中國海關將其攔截，並拒絕晶片清關入境，引起業界與供應鏈關注。據英國《金融時報》最新報導指出，2名知情人士透露，在中國擋下H200後，輝達相關供應鏈已暫停生產作業。



李隆生表示，輝達寧可同意被美國政府拆分利潤，也要將H200晶片銷售至中國大陸，其核心考量遠超過單純的營收增長，更是著眼於AI技術博弈考量，尤其是“運算標準”制定爭奪戰。



李隆生指出，輝達深知，若長期缺席中國市場，最大的風險並非短期利潤損失，而是“CUDA生態系”在中國的裂解。目前全球AI開發高度依賴輝達的CUDA平台，若中國科技巨頭因無法取得輝達晶片而轉向華為的Ascend（昇騰）系列及CANN軟體架構，中國大陸將有望在數年內建立起一套完全獨立於美國標準之外的AI生態系，這是美國業者所不樂見的。



因此，李隆生說，輝達銷售H200即使是經過閹割或受限的版本，但只要能維持中國開發者對輝達架構的“路徑依賴”，就能防止中國競爭對手獲得足夠的市場養分進行技術迭代。