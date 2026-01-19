中評鏡頭：台中蘇府王爺　見證兩岸經貿歷史

梧棲萬興宮外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月26日電（記者 方敬為）台中市海線梧棲區有座供奉蘇府王爺的萬興宮，相傳該廟建於清代，是為了庇佑當時台中港與泉州地區海上貿易往來平安的沿海信仰，蘇府王爺廟在福建沿海一帶相當常見，台中海線的蘇府王爺信仰也見證兩岸海上經貿的歷史軌跡。



梧棲萬興宮建於清咸豐2年（1852），該廟宇的興起與當時梧棲漁港的發展息息相關。早年梧棲與泉州地區貿易往來極為頻繁，商船日夜穿梭，為了祈求船隻航行平安，地方先民特地從鹿港奉天宮分靈，奉迎蘇府王爺神尊前來坐鎮。



蘇府王爺源自唐代協助開拓金門的蘇永盛將軍，被尊為“五府千歲”之首，長期以來便是福建與台灣沿海重要的航海與商業守護神。



萬興宮不僅是信仰中心，其地理位置更見證了早期的商業運作。廟宇前方原為“車埕”，是當年對外通商貨物的運送集散中心，1973年，地方善信倡議重建，將廟宇改建為北方宮殿式建築，廟內壁飾引用了忠、孝、節、義的傳統故事，讓信眾在參拜之餘，也能感受到傳統道德的薰陶，展現了宗教教化人心的力量。



廟內懸掛一面寫著“護國佑民”的匾額，與梧棲真武宮的“威昭瀛嶼”匾、以及大庄浩天宮的“德保生民”匾，共同被視為記錄梧棲地區與清代“戴潮春事件”相關的重要文物。

