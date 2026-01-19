林育先：藍白兄弟爬山各自努力　別撕破臉

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄1月21日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲柯文哲近日突批藍營引起熱議，引起藍白不和疑慮。民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，2026地方選舉大趨勢是“藍白合”，但在基層多席次選舉仍是實力原則，不可能誰讓誰，所以仍需“兄弟爬山，各自努力”。他呼籲最大善意解讀，別撕破臉，因為藍白分裂最高興的就是綠營。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



柯文哲日前突然批評國民黨籍台北市長蔣萬安“營養午餐免費”、“生生喝鮮奶”等政策是民粹政治與騙票。對於大罷免結果32比0，柯文哲也提很多人都是為了救他才去投票，國民黨不要太高估自己實力。



柯文哲動作引發熱議，也引起親藍粉專、部分藍營民代猛烈回擊。



林育先表示，近日柯文哲引起的爭議，讓藍營反映激烈，這都可以理解，畢竟若換位思考，白營的反應也會如此。最近國民黨副主席蕭旭岑也有回應大罷免的部分“柯文哲講的是事實、是善意的提醒，國民黨應謙卑以對。”對此，他非常感謝蕭的善意解讀與包容。



解讀柯文哲背後動機，林育先表示，以今年2026地方選舉來說，雖然大趨勢是“藍白合”，可是各地方還是會有競爭情形發生，除了縣市長以現任為優先外，就是支持藍白共推的候選人為主，大原則是這樣，因為縣市首長是單一席次選舉。