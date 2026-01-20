中評關注：國民黨顧大局冷處理柯P酸言

國民黨主席鄭麗文對柯文哲的酸言沒有正面回應，副主席蕭旭岑則認為柯是善意提醒，緩和雙方關係。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）前民眾黨主席柯文哲近日暗酸藍軍發言引發議論，他稱很多人因為要“救出阿北”才讓大罷免32比0，稱中國國民黨不要太高估自己的實力。此話聽在藍營耳中，即便知道柯文哲是有話直說的個性，總是格外刺耳，也是對這一年多來藍白合作氛圍良善的一大打擊。



但在這事件中，外界看到的是，新任主席鄭麗文領導下的國民黨，對藍白合的意志看來是十分堅定，對柯文哲的酸言並沒有任何回嗆。



鄭麗文不對柯文哲酸言正面回應，僅強調她和民眾黨主席黃國昌的合作溝通良好。黨副主席蕭旭岑甚至公開稱，柯是“善意提醒”，講的也是事實，國民黨應該謙卑以對等等，緩和氣氛，來穩固藍白合作關係。



藍白能走到今天這一步，本就不是一蹴可幾。2024大選時，雙方因整合破局而全面翻臉，彼此支持者的不滿與怨氣仍歷歷在目。真正促成轉折的，是選後民進黨成為少數執政，在“立法院”必須面對藍白過半的結構現實。在一案又一案的法案合作中，藍白逐漸累積互信，也在實際操作中確認，彼此不是可有可無的對象。



此外，柯文哲因京華城案遭羈押一年期間，藍營持續聲援，綠營發動罷免攻勢時，白營也選擇協助反制。這些具體行動，比任何口號更能說明雙方的戰略選擇，藍白都清楚，若再次分裂，最終受益的只會是民進黨，特別是在2028仍是綠營力圖延續執政的前提下。



當然此次事件中，藍營基層仍有許多對柯文哲不滿的聲音出現，但國民黨中央此次選擇低調處理、不接球、不升高衝突，就讓這場插曲，成為觀察藍白合作是否走向成熟的重要指標。為了大局，國民黨選擇把柯文哲的發言視為提醒，是顯示藍營對整體局勢的判斷已更趨務實。



即便藍白之間仍存在風格、支持結構與路線上的差異，未來也難免再出現摩擦，柯文哲也可能是不確定因素之一。但從此次插曲未引爆藍白更大衝突，也沒成功讓綠營見縫插針，都凸顯藍白合作進入較為穩定階段。