傅崐萁轟賴清德掏空台灣40兆　落跑不敢來

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃偕華）“立法院”今天召開全院委員會審查賴清德彈劾案，儘管賴清德拒出席說明，11位朝野“立委”輪番上陣各自發言10分鐘。中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁抨擊賴迴避“國會”監督，並指控民進黨政府在對美談判、台積電布局、經濟民生與司法等多項議題上賣台。短期內掏空台灣40.5兆元，全民一起彈劾賴清德。



傅崐萁強調，賴清德短期內掏空台灣40.5兆元，這是三代人共同的努力。今天必須為民請命，一起來守護台灣的民主，守護“國安”之盾、經濟之盾，全民一起彈劾賴清德。



由於前位民進黨“立法院”黨團書記長鍾佳濱發言時，指示工作人員將賴清德著龍袍、大帥服的立牌移開，傅崐萁發言前又要求工作人員把立牌移回來，“立法院院長”韓國瑜也表示，尊重委員的發言權力。



傅崐萁痛批，賴清德缺席“不敢面對全國人民”。民進黨執政近九年來，相關施政作為應向民眾做出清楚交代。



針對對美關係，傅崐萁質疑政府在台美經貿談判中以“15%關稅與日韓相同”作為宣傳，卻未說明台灣付出的實際代價。政府讓台積電及其上下游、生態系、人才、資金與市場大量外移美國，形同交出攸關“國安”與經濟命脈的核心產業，“當美國擁有台積電，台灣還剩下什麼？”



傅崐萁進一步指出，對美談判中，台灣承諾投資高達5，000億美元，約占GDP的六成以上，相較日本與韓國所付出的比例明顯偏高，卻被政府包裝成重大成果，實際上是“把喪事當喜事辦”。



在民生經濟方面，傅崐萁批評，年輕世代月薪僅三萬多元，在貧窮線邊緣掙扎，政府卻動輒以兆元規模支出，“一再掏空台灣”，質疑民進黨高舉“抗中保台”口號，卻要求人民勒緊褲帶。