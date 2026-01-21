王鴻薇轟賴清德不敢來說明　自己當大法官

藍委王鴻薇。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃偕華）“立法院”全院委員會審查賴清德彈劾案，朝野攻防火力升高。民進黨“立法院”黨團書記長鍾佳濱批評在野黨將審查會變成選舉舞台後，中國國民黨籍“立委”王鴻薇隨即登台反擊，直指鍾佳濱刻意扭曲事實、轉移焦點。並替台灣民眾黨“立委”辯護，強調依承諾進行任期輪替，反而展現政治誠信，不該成為攻擊對象。



“立委”王鴻薇也痛斥，賴清德沒勇氣來“立法院”說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。



王鴻薇發言時，首先回應鍾佳濱對民眾黨“立委”的批評。她指出，鍾佳濱指控民眾黨委員“落跑”，完全是刻意誤導。王鴻薇強調，民眾黨“立委”依照選前承諾，採取兩年任期、輪替上陣的制度，是“說到做到”，展現政治誠信，卻反遭民進黨抹黑，令人無法接受。



王鴻薇反批，真正“選前說一套、選後做一套”的，正是民進黨與賴清德本人。她指出，賴清德選前曾多次表態，願意到“立法院”進行“國情報告”，強調賴清德有責任面對“國會”監督，但在當選後，不僅相關法條尚未被宣告“違憲”，卻已全面拒絕赴“立院”說明，才是最典型的政治跳票。



針對鍾佳濱質疑在野黨不敢賭上政治生命，王鴻薇反駁表示，賴清德才是真正躲在“憲政”體制保護傘下、不願面對民意檢驗的人。她並以日本首相高市早苗為例指出，高市宣布解散國會時，公開表示願意賭上政治生命負責，反觀賴清德，若真的解散“國會”，是否願意下台重選、承擔政治責任，答案顯而易見。