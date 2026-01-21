美眾院通過撥款10億美元助台　黃國昌表感謝

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）美國眾議院日前公布國防撥款法案，其中撥款10億美元強化台灣安全合作。台灣民眾黨主席黃國昌21日表示，美方任何對台灣軍事的援助，基於國際禮儀，我們都表示感謝，也希望過去一些不好的事不要再發生（指軍火延遲交貨）。



黃國昌說，另外，台灣社會目前聚焦討論1.25兆元的軍購特別預算，美國撥款10億美元約300億台幣，但大家仍聚焦討論1.25兆元軍購特別預算。



美國眾議院撥款委員會公布金額達8392億美元的國防撥款法案，其中透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億美元用於“台灣安全合作倡議”（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換提供給台灣的“國防”物資及相關費用的補償。



美國國會去年底通過“國防授權法案”，已同意為“台灣安全合作倡議”提供10億美元的授權額度；而昨天公布的撥款法案，則是正式編列預算，讓行政部門得以實際運用這筆經費。



