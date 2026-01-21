新北民調遭李四川碾壓　黃國昌：虛心接受

台灣民眾黨主席黃國昌出席黨團記者會。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）《TVBS民調中心》20日公布2026新北市長最新民調結果顯示，若確定藍白合，中國國民黨籍台北市副市長李四川支持度領先民進黨籍“立委”蘇巧慧15個百分點。台灣民眾黨主席黃國昌21日低調表示，任何的民調，我們都虛心接受，都會當做參考，



不過，恰巧民眾黨“立法院”黨團今天召開記者會公布新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案，質疑“教育部”、新北市政府教育局制度問題，也被媒體問及與黃國昌有意參選2026新北市長有關聯。黃國昌則拜託媒體說，記者會主題比較嚴肅，懇請媒體記者，若可能的話，不要把此事與選舉有任何連結，否則會模糊幼兒園霸凌案的焦點，對家長也不公平。



黃國昌強調，算是他個人非常誠懇的拜託，今天的重點不是相關案件發生在哪，全台任何地方都不應該出現這樣的事情。



《TVBS民調中心》20日公布2026新北市長最新民調結果顯示，若確定藍白合，中國國民黨籍台北市副市長李四川支持度以47%，領先民進黨籍“立委”蘇巧慧的32%，15個百分點。若推台灣民眾黨主席黃國昌，則是蘇巧慧39%高過黃國昌的33%；若推國民黨籍新北市副市長劉和然，則是蘇巧慧38%高過劉和然的29%。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案”記者會，黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長等人出席。