綠調監視器畫面　質疑黃國昌涉洩軍事機密

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋前往警衛隊，調閱19日外交及國防委員會議相關監視器影像。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）“立法院”“外交及國防委員會”19日舉行秘密會議，邀請“國防部長”顧立雄報告軍購特別預算內容。會後民進黨籍“立委”指控，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌將機密資料帶出會議室，21日調閱院區監視器畫面佐證，質疑恐涉“國防”機密外洩。



黃國昌先前已回應指出，當時是不慎夾帶“國防部”提供的書面資料，發現後立即繳回，前後時間不到30秒，並反批沈伯洋刻意抹黑，“真的是省省吧”。



民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋上午前往“立法院”警衛隊，調閱19日“外交及國防委員會”議相關監視器影像。沈伯洋指出，從畫面顯示，黃國昌離開委員會後，曾有一段時間不在攝影機拍攝範圍內，整體過程明顯超過黃國昌所稱的30秒。



沈伯洋表示，該樓層監視器數量有限，樓梯間及部分轉角並無攝影機覆蓋，經放大比對影像後可見，黃國昌整個離開會議室的時間接近1分半鐘，其中未被攝影機拍到的時間約42秒。他指出，畫面中也清楚可見一名軍官隨後追出，向黃國昌取回相關資料，顯示並非黃國昌所稱“自行發現後立即繳回”。



沈伯洋強調，依規定，機密資料“不得攜出”就是明確違規，無論是1秒、10秒或數十秒，性質並無不同。他說，外界無法得知黃國昌在未被拍攝的42秒內做了什麼，但客觀事實就是機密資料確實被帶離會議室。他並質疑，既然是疏失，為何不願直接道歉，反而不斷辯解時間長短。