彈劾案交鋒韓國瑜遭無妄之災　綠委批韓幫兇

綠委陳培瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月21日電（記者 俞敦平）“立法院”今日召開全院委員會，針對賴清德彈劾案進行審查。民主進步黨籍“立委”沈伯洋指控在野黨企圖將“立法院”擴權為“超級機關”，以彈劾之名行政治羞辱之實。民主進步黨籍“立委”陳培瑜則將砲火對準馬英九與“立法院長”韓國瑜，反擊“掏空台灣”論述，指出當年服貿協議才是引清兵入關，若非當年擋下，台灣關稅恐與大陸相同高達47%。她更點名韓國瑜是“國會”亂象的“幫兇”，只會坐在主席台“一聲不吭”。韓國瑜隨即在主持時還特別回應“我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員”。



“立法院”全院委員會21日起開始審查賴清德彈劾案。為期兩天。



沈伯洋率發言時指出，“立法院”正試圖透過彈劾程序撕毀“憲法”權力分立的界線，變身為凌駕行政與司法的“超級機關”。他分析，彈劾應屬法律責任，罷免才是政治責任，藍白陣營因無法透過罷免程序強制賴清德就範，才濫用彈劾制度將“國會”變法庭。



陳培瑜則針對在野陣營提出的“掏空台灣”指控進行反擊。她將矛頭指向馬英九執政時期的服貿與貨貿協議，認為那才是真正意圖掏空台灣產業、讓資金技術移轉中國大陸的政策。



陳培瑜強調，若當年服貿過關，台灣將被鎖進紅色供應鏈，面臨與中國相同的47%關稅，絕無可能談成如今15%的優惠條件。她批評藍白“立委”無視產業與工商團體對現行關稅談判的肯定，反而持續唱衰台灣。