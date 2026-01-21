澳洲智庫指台無人機不足　沈伯洋：應參考

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）澳洲戰略政策研究所（ASPI）指出台灣無人機計劃規模不足。民進黨籍“外交及國防委員會”委員沈伯洋21日表示，無人機類型眾多，不能僅以數量一概而論，不同任務用途對數量與性能的需求本就不同，從烏克蘭戰爭經驗來看，無人載具數量增加，確實有助整體防衛能力。



ASPI20日刊登〈台灣的無人機計劃規模太小〉一文，引用台灣科技、民主與社會研究中心（DSET）數據指出，台灣規劃於2028年前投入14.3億美元採購10萬架無人機，其中約4.9萬架為本土製造。但烏克蘭2024年已生產200萬架，2025年更上看450萬架。美國海軍研究所評估，若台海爆發衝突，台灣每日可能消耗數千架無人機，現行規劃恐難支撐高強度消耗戰。



沈伯洋21日在“立法院”受訪表示，無人機可分為自殺式、打擊型與後勤支援型，各自所需的數量、性能與戰場功能皆不同，例如自殺式無人機高度依賴數量，打擊型則更重視精準度與性能，後勤型需求邏輯亦不相同，評估時不宜混為一談。



不過，他也指出，烏克蘭戰爭已清楚顯示無人載具在現代戰場的重要性，相關經驗對台灣防衛部署仍具有高度參考價值。