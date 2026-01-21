綠讚日本解散國會　羅智強：賴清德敢重選？

藍委羅智強。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃偕華）“立法院”今天召開全院委員會審查賴清德彈劾案，朝野持續激烈交鋒。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強發言時，正面回應民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱提到日本首相高市早苗解散國會，指出若真要比照日本模式，賴清德應辭職與“立院”一併改選，接受民意裁決，否則解散“立院”毫無意義。



羅智強指出，鍾佳濱引用高市早苗作為例子，“講得很好”，因為高市早苗在解散國會時，選擇親自下場參選，將政治責任交由人民裁決。若賴清德願意比照辦理，辭去“總統”職務、與“立法院”同步重選，藍白兩黨“一定雙手雙腳贊成”。



羅智強反問，若僅是解散“立法院”，卻讓賴清德繼續留在原位，形同只讓“行政院長”或“立院”承擔責任，真正的權力核心卻不必接受民意檢驗，“那解散國會的意義到底是什麼？”他質疑，民進黨如今讓“行政院長”卓榮泰承擔政治壓力，卻讓賴清德置身事外，無法解決任何問題。



針對民進黨質疑藍白是否敢重選“立法院”，羅智強回嗆，既然要談勇氣，就應同樣質問賴清德是否敢重選？他強調，藍白選擇推動彈劾，正是因為現行制度下，賴清德既不願接受“立法院”監督，也不願接受民意重新檢驗。



羅智強隨後說明藍白提出彈劾案的理由，指控賴清德在“憲政”程序中拒絕赴“立法院”說明，卻又以“違憲”為由推託責任；同時點名賴清德選前曾承諾到“立法院”進行“國情報告”，選後卻全面跳票，質疑其政治誠信與面對監督的勇氣。