黃國昌為柯建銘叫屈　促綠委“良心發現”倒戈　

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月21日電（記者 俞敦平）“立法院”今日召開全院委員會，針對賴清德彈劾案進行審查。面對民進黨籍“立委”鍾佳濱挑撥藍白關係，指民眾黨藉彈劾案挖角藍營地盤，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌強力回擊，將矛頭轉向綠營內部的信任危機。黃國昌並未隨綠營起舞辯解藍白競合，而是藉由回顧去年造成社會動盪的“大罷免”潮，揭露賴清德與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘之間的矛盾。黃國昌指控賴清德將罷免責任“甩鍋”給柯建銘，卻遭柯建銘公開“打臉”證實是賴清德授意。



黃國昌藉著賴清德與柯建銘之間的信任破口，以彼之道還施彼身，反擊綠營的分化戰術。他同時向民進黨“立委”喊話，期待能找到14位有勇氣的人，像韓國執政黨議員一樣，敢於對違法濫權的賴清德說“不”。



“立法院”全院委員會21日上午開始審查賴清德彈劾案。為期兩日。



“立法院”今日議場內煙硝味濃厚。民進黨“立委”鍾佳濱發言時，他不僅譏諷民眾黨“立委”張啟楷將“憲政”審查當作個人嘉義市長選舉的“起跑秀”，更公開向國民黨示警。鍾佳濱指出，民眾黨所謂的彈劾下鄉巡迴，實則是為了替自家候選人暖身，意在挖角國民黨的地方基層組織。他形容這是一場為了選舉利益而演出的“打假球”鬧劇，呼籲國民黨切勿“請鬼拿藥單”，傻傻地幫對手搭設舞台。試圖擴大藍白陣營的矛盾，試圖瓦解在野黨的合作默契。



輪到黃國昌登台發言時，他針對鍾佳濱譏諷在野黨不敢“倒閣”是“打假球”，黃國昌一開口便要求民進黨“立委”回去復習高中公民課本，指出“倒閣”針對的是“行政院長”卓榮泰，換人即可，唯有彈劾才是嚴肅追究賴清德“違憲”責任的程序。他批評賴清德面對“憲政”史上首次彈劾選擇“龜縮”缺席，而民進黨團則是用連高中生都不如的“憲政”常識來幫賴清德卸責。



隨後，黃國昌將砲火轉向綠營內部的權力矛盾，以此反擊鍾佳濱的挑撥。他提到去年台灣陷入分裂與對立，起因就是賴清德發動的“大惡罷”（大罷免）。黃國昌指出，當罷免潮引發國際媒體如《讀賣新聞》批判、社會反彈時，賴清德選擇逃避責任，宣稱大罷免與他無關，全是柯建銘的錯。

