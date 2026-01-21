黃國昌批綠阻民生預算　拿人民當肉票鬥爭

民眾黨主席黃國昌出席黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）朝野針對今年度政府總預算案陷入激烈對抗，藍白日前共同提出13項新興計劃，但遭綠營反對，明天朝野協商可能破局。台灣民眾黨主席黃國昌21日批評，民進黨之前不是一天到晚在吵TPASS通勤月票恐中斷了嗎？現在在野黨願意先通過動支了，怎麼又想杯葛？民進黨在乎的從不是民生，而是拿人民當肉票政治鬥爭。



“行政院”因未依法編列今年度總預算，朝野對抗卡關，藍白日前共同推出13項先審查的新興計劃預算，包括TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額等，明天將進入朝野協商。不過，“行政院”則不領情，批評在野黨只同意動支總預算的2.4%、新台幣718億元的新興計劃，漠視其他台灣民眾福利及國家發展。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案”記者會，黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長等人出席。



黃國昌表示，總預算的爭議，他已講過非常多次，“行政院”沒有依法編列預算，“立法院”要怎麼依法審議？民眾黨最近也公佈民調，絕大多數的台灣民眾都認為，“立法院”三讀通過的法律，針對軍人加薪、警消退休金，“行政院”應依法編列預算。



黃國昌說，“行政院”在編預算時，可以點菜式的編列，來踐踏軍人、退休警消的權益，“行政院”也好、民進黨也好，還有什麼臉指責“立法院”沒有審查預算？違法編列的預算是要我們怎麼審？當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題，預算不依法編列就是擺明了在擺爛，在野黨解決問題是針對民生、地方政府急迫需要的，先行透過審查的方式准予動支。