吳思瑤：鄭麗君是民進黨台北市長人選最強棒

綠委吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選難產。被點名的民進黨政策會執行長吳思瑤21日表示，黨內對台北市長人選的討論是好事，但選戰存在“推強棒得分、卻又擔心耗損”的兩難。若論條件與整體戰力，“行政院副院長”鄭麗君仍是民進黨台北市長人選中的最強棒。



民進黨台北市長人選難產，僅有壯闊台灣發起人吳怡農領表登記，但黨內評估不足以對抗中國國民黨籍台北市長蔣萬安。而新潮流系鄭麗君日前完成台美關稅談判後返台，黨內聲勢再受矚目，被認為與新系吳思瑤一樣都是賴清德屬意人選。至於綠委王世堅也被力拱，但不得賴所喜。對於台北市長選舉，鄭麗君昨回應，這是考古題。



吳思瑤21日在“立法院”受訪指出，民進黨內對市長人選高度關切、熱烈討論，本身就是正向現象，但選舉確實存在兩難：推出最強棒，才有得分與致勝的可能；然而強棒一旦提早曝光，也可能承受過度消耗。她強調，鄭麗君是她的師姐，雙方長期密切合作，幾乎每週都開會。但選舉最終仍須尊重當事人意願，沒有人可以強迫誰，也沒有人可以強加。



吳思瑤說，她期待台北市民能有一場高規格、有品質的選戰，並認為台北“26年來進步有限”，甚至已被高雄追上。若能具備如民進黨籍高雄市長陳其邁般的城市視野，正是多數市民的期待。



針對外界點名她本人參選，吳思瑤回應，台北市“立委”多少都會被點名，每個人各有專長。但若已有條件、資歷最突出的“best（最好）”，就不必考慮“second best（第二好）”。她重申，選舉須尊重當事人意願，也應給黨內選對會充足時間評估。對於強棒是否耗損的顧慮，呼籲外界多給一點時間與空間。