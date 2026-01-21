何欣純喊當選市長發錢　盧秀燕：卓給錢就發

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市長參選人何欣純日前當著國民黨籍市長盧秀燕的面喊出“若當選市長就普發現金”。民眾黨籍市議員江和樹今天質詢盧秀燕，怎麼看待何欣純的政見？盧秀燕表示，台中市政府若有財政盈餘，誰不想發現金呢？她強調，目前財政狀況，並無餘裕，但若民進黨政府願執行“立法院”通過的《財政收支劃分法》，或許有機會，喊話“行政院”從善如流，協助地方發展。



何欣純19日出席民進黨台中市議會黨團幹部交接典禮，當著盧秀燕的面喊出普發現金政見，未來若當選台中市長，將讓全體市民共享經濟成果。由於盧秀燕先前對於普發現金持否定態度，何欣純此舉針對意味濃。



江和樹21日在台中市議會臨時會大會質詢指出，何欣純主打“市長換新，普發現金”，用簡單直接的口號吸引了不少人注意，但到底要發多少卻不敢說，還是最後會像賴清德一樣，上任後就宣布政策跳票？



江和樹問盧秀燕對於普發現金的態度，盧答詢表示，若有財政盈餘，誰不想發呢？她先前就表態，若台中市的財政有餘裕，她也樂於普發現金，全民共享，可是關鍵在於，台中市的財政並無餘裕普發現金，更何況今年市府又要推動營養午餐免費政策，財政更為吃緊，她認為，政策要建立在可行性之上。



盧秀燕並提到，倘若民進黨政府願執行“立法院”通過的《財政收支劃分法》，增加地方政府的統籌分配款比例，或許有機會，喊話“行政院”應傾聽地方的聲音，盡快依法執行“立法院”通過的法案，才是福國利民之舉。