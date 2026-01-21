陳佩琪發文曝個資遭批　陳智菡：無心之過

陳佩琪在臉書發文，貼出含有廉政署承辦人姓名與手機的搜索票遭批，隨即將個資塗掉。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近期在臉書PO文抒發司法案件的看法，但卻貼出含有廉政署承辦人姓名與手機的搜索票，引發爭議。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡21日表示，洩漏個資是不慎狀況下的無心之過，事後發現也趕緊下架表達歉意。



陳智菡21日接受媒體訪問表示，陳佩琪在過去長達1年被偵蒐、被訊問的過程中，其實有非常多的創傷，包括檢廉人員到家裡搜索翻箱倒櫃，乃至於拿出來的搜索票上的文字都歷歷在目，可以說是承受非常大的傷痛，甚至連陳佩琪到ATM領錢都要講成是洗錢，現在有任何人還陳佩琪一個公道嗎？



陳智菡說，陳佩琪可能希望能為自己說幾句話，所以沒注意到搜索票上有個資才PO上去，發現後也把相關資料下架。這個社會太常去檢討受害人，過去被偵訊、被不當對待、被片面報導，陳佩琪是受傷非常重的當事人，在這樣的狀況下，一昧檢討陳佩琪，卻為關心事件背後陳佩琪也是一個受害者。



至於是否呼籲支持者不要肉搜個資被公布的廉政署承辦人？陳智菡認為，民眾黨支持者絕對是相當理性的，一定會知道在搜索過程中，哪些是無涉高層指示的基層人員，相信支持者絕不會涉及綠營側翼非常惡質的肉搜行為。