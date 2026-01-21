劉憶如：台灣傳產出路開闢中美外的新格局

劉憶如受邀在2026天下經濟論壇發表專題演說。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月21日電（記者 莊亦軒）台前“財政部長”、香港北威國際集團董事總經理劉憶如21日以“美中貿易戰帶來的改變”為題發表演說表示，1980年代全球蓬勃發展，肇因於全球化、自由化。在現今情勢下越來越不存在，未來會變成敵友分明的兩大陣營。台灣傳產的出路是開闢中、美外的新格局。



天下雜誌21日在晶華酒店舉辦“2026CWEF天下經濟論壇”，邀請海內外專家學者就趨勢解析與AI最新賽局發表看法。



擔任天下經濟論壇講者的劉憶如表示，大多數人都不想選邊站，想要站在中間。而在這種選邊站的壓力下，“結盟”與“區域經濟”的重要性就愈加凸顯。



劉憶如指出，美中貿易戰對供應鏈帶來的改變，就是從以前的just in time變成just in case，“近岸外包、友岸外包”短鍊取代長鏈。在“去全球化”之下各國半導體各自為政，都試圖建立獨立自主的半導體產業，以求在晶片戰爭中得到自主的戰略契機。



劉憶如分析，在特朗普1.0關稅戰中獲得轉移好處的前兩名分別是台灣與越南。若單算關鍵策略性產業台灣獲得的貿易轉移好處僅略略低於越南一點點，這點可以從美國的2018到2025貿易逆差變化看出來。2018年時美國對台灣的逆差是155億美元、對越南是395億美元，到了2025年時美國對台灣的逆差是1501億美元、對越南是1750億美元。在貿易轉移的趨勢，受惠的國家將強化在全球產業供應鏈的地位。



劉憶如點出，中國的出口結構漂亮，前六大出口國的占比相對台灣來說很平均，貿易戰並沒有讓中國的貿易總額下降反而還上升。中國出超的風險風散，外加低碳能源轉型，利用累積的外匯對一帶一路國家做基礎建設，加大投資全球南方。



會後問答時劉憶如補充，已經兩三年連續寫文章表示台灣集中“高科技產品”、以及集中對“美”輸出，兩個集中。這個世界很大，還有很多其他地方。傳統產業應該往其他地方努力，就她看來台灣的出超不是對中過量出超、就是對美過量出超。

