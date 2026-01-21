葉元之驚呼民進黨在台南居然鬥到這地步

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） “挺憲派”台南市議員連署的“2026民進黨勝選三點共同聲明”，要求綠委陳亭妃簽署。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北1月21日電／民進黨“立委”陳亭妃在黨內台南市長初選勝出，20日拜會民進黨籍台南市議會議長邱莉莉後，邱卻針對陳拒簽署“勝選共同聲明，三點協議保證”表示遺憾。中國國民黨籍“立委”葉元之驚呼，沒有小雞會希望母雞被洗臉，台南居然可以鬥爭到這種地步，根本是鴻門宴，選舉活動時這些人要怎麼團結站台？



葉元之20日在《新聞大白話》節目表示，看到陳亭妃去拜訪黨團，可是事後被洗臉，他感到不可思議。要知道，陳亭妃現在獲得民進黨的提名、選台南市長，她就是這些議員的母雞！也就是說，陳亭妃的選票，其實會影響到這些議員的選票。



葉元之指出，許多選民可能對議員沒有什麼感覺，但會出來投市長票。在九合一選舉投市長時，選民通常也會投跟市長候選人同一政黨的議員候選人。沒有小雞會這樣子攻擊母雞，沒有小雞會希望母雞被人洗臉，結果居然在台南上演。



葉元之揭露，所謂陳亭妃不願意簽的共同聲明，本來外界不會知道這件事，因為是閉門會議。但邱莉莉在陳亭妃離開後，主動向記者透露會中有一份共同聲明但陳亭妃不願意簽。結果，共同聲明拿出來一看，三點全部都在酸陳亭妃。



葉元之分析這三點內容，第一點要求與無黨籍前臺南市議長郭信良切割；第二點不能輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊民進黨的無黨籍議員候選人；第三點要尊重黨團自主，支持黨團推出的正副議長候選人。他認為這三點正常來講，都沒有什麼好不能簽的，第二點根本是廢話，民進黨市長參選人怎麼會去輔選國民黨籍？第三點更是廢話。



葉元之認為，會有這三點就是因為這些議員認為陳亭妃都做不到。他質疑“這根本是鴻門宴”。搞不好前一天還沙盤推演，想說明天陳亭妃來要怎麼給她難堪，台南居然可以鬥爭鬥到這種地步，真的非常訝異。



葉元之揶揄，他就要看這些議員或郭國文，到時候怎麼跟陳亭妃站在一起？郭國文罵陳亭妃罵最兇：背骨、沒黨格、演很大，難聽話盡出，還挖陳亭妃瘡疤。接下來就來看，他們到底要怎麼整合？