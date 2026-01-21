綠批彈劾是作秀　藍嗆賴清德搞威權

藍委許宇甄發言。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃偕華）“立法院”21日舉行全院委員會審查賴清德彈劾案，賴拒絕出席，由藍綠白共推派32名“立委”發言。民進黨“立委”批評藍白將彈劾當作政治表演。中國國民黨籍“立委”則說，彈劾賴清德的重點不是在於能否通過，而是要讓整個過程成為社會檢視賴施政的照妖鏡，要告訴更多人，賴清德不是皇帝、金孫不配為領袖、人民才是真正的主人。



“立法院”於21、22日召開全院委員會，審查賴清德彈劾案，邀請賴清德列席說明，各黨團則推派代表詢問。不過，由於賴清德今、明二日不會出席，由各黨團推派代表發言，每人發言10分鐘。



今日發言的“立委”，依序包括張啟楷（眾）、鍾佳濱（民）、傅崐萁（國）、黃國昌（眾）、沈伯洋（民）、羅智強（國）、陳培瑜（民）、黄健豪（國）、王鴻薇（國）、許宇甄（國）、牛煦庭（國）。



由於賴清德彈劾案審查會是依序由各黨團代表上台發言，藍白“立委”到場人數不多，綠委吳思瑤上午到議場時就批評，藍白要彈劾賴清德，更要賴到“立院”列席，結果民眾黨8席空蕩蕩、國民黨54席卻只有小貓4隻在場。連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。



吳思瑤將在議場拍攝的影片PO到臉書，並強調，“民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，我們全員不出席。”



藍委牛煦庭表示，推動彈劾賴清德，重點不是在於能否通過，而是要讓整個過程成為社會檢視賴施政的照妖鏡，賴清德清楚這一切，卻完全不敢面對，希望所有對未來擔憂的人團結站出來，告訴更多人，賴清德不是皇帝、金孫不配為領袖、人民才是真正的主人。

