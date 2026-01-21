黃國昌批賴拒出席彈劾審查　獨裁心態

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電／台灣民眾黨21日舉行中央委員會，會中核定選決會通過之2026年“直轄市”、縣市第四波議員提名名單。針對 賴清德拒絕依被彈劾人身分列席“立法院”審查會，民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德草率以便籤回覆“立法院”，輕蔑的稱“立法院”無直接向“總統”問責之權”簡直荒腔走板、獨裁心態顯露無遺。



黃國昌痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變“國會”生態，也不願與在野溝通，明目張膽“違憲”、架空民主，現在連以被彈劾人身分列席“國會”都不願意，草率以便籤回覆“立法院”，輕蔑的稱“立法院”無直接向“總統”問責之權”簡直荒腔走板、獨裁心態顯露無遺；總是把民主價值掛嘴邊的民進黨團，同樣選擇以邏輯謬誤的言論繼續幫一位違法濫紀的“總統”卸責，實在令人遺憾。



黃國昌表示，對比鄰近的韓國，“國會”同樣對前“總統”尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨“立委”良心發現，成功彈劾尹錫悅、守住韓國民主。因此也期待在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍“立委”挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主“憲政”的獨裁“總統”，不讓“德意志”凌駕於法律、凌駕於國家之上。



而針對“行政院”不依法編列“立法院”三讀通過“警察人員人事條例”預算、苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地23個收件站，收件數已經破1300件，第一階段收件作業將持續進行至23日，接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預期2月初正式提起訴訟；黃國昌強調，台灣民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。



會中也核定選決會通過之2026年“直轄市”、縣市第四波議員提名名單，10位被提名人包括：基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。

