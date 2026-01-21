陳亭妃整合觸礁　林俊憲：賴會叫她簽3協議

民進黨台南市長參選人陳亭妃拒簽2026民進黨勝選共同聲明。（照片：民進黨台南市議會黨團） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”陳亭妃贏得黨內台南市長初選後，賴系台南市議員要求她簽署“2026民進黨勝選共同聲明”，包括切割與市議員郭信良關係等三點承諾，遭她拒絕，整合觸礁。其初選對手、賴嫡系綠委林俊憲21日受訪表示，賴清德會叫她要簽。



林俊憲指出，該聲明中要求切割無黨籍台南市議員郭信良的主張，具有宣示意義，認為身為市長候選人，不應與相關爭議人物維持曖昧關係。



記者問，至於是否能有黨主席賴清德出面協調，林俊憲回“賴清德一定會叫陳亭妃簽下去！”



該份“2026民進黨勝選共同聲明”提出三項承諾，包括切割與郭信良的關係、不輔選國民黨或其他政黨及曾攻擊民進黨的無黨籍候選人，以及在大選後的正副議長選舉中尊重黨團自主。此聲明共有包括邱莉莉、林志展與黨團總召李宗翰在內的23名原“挺林俊憲”市議員簽署，陳亭妃僅口頭承諾第三點“尊重黨團決定”。



陳亭妃20日前往台南市議會拜會民進黨籍賴系議長邱莉莉及民進黨團議員，由於多數市議員在初選期間力挺林俊憲，此行被外界解讀為“大和解”的第一步。由於陳亭妃未簽署“2026民進黨勝選共同聲明”，尚未達成共識。台南市黨部主委、綠委郭國文表示，感到遺憾。