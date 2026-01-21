高科大接手退場私大　瞄準半導體發展轉型

東方設計大學已在2024年停辦退場，高雄科技大學接手轉型為“產學合作園區”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月21日電（記者 蔣繼平）少子化持續衝擊大專院校，高等教育加速洗牌與轉型。位於高雄的私立東方設計大學已在2024年停辦退場，現由高雄科技大學接手轉型為“產學合作園區”，瞄準半導體S廊帶在南台灣發展趨勢，將成高科大第六校區，繼續扮演培育人才責任。



高科大21日在高雄市湖內區未來的第六校區舉行“產業園區揭牌典禮”，這裡是2024年退場的東方設計大學校區。“教育部”司長楊玉惠、高科大校長楊慶煜、東方學院財團法人董事長鍾任琴、高科大校友總會長朱溥霖等產官學界代表到場。



受到半導體產業南遷帶來一波人才供需議題，高科大主動向“教育部”爭取承接退場私校，將產業人才訓練與先進研發的基地向北衍生到南部科技S廊道的最頂端，連結整體S廊道，未來高科大將扮演產業更重要的推手。



高科大指出，目前已先取得東方設計大學的新世紀大樓與圖書資訊大樓，優先成立產業園區未來銜接S廊道產業聚落。第六校區是高科大目前位置最北端的校區，湖內靠近路竹產業園區、南部科學園區，更有地理優勢。



此外，高科大針對第六校區未來也多元規劃，包括學術及研究單位進駐、結合台鐵捷運交通節點打造華語學習中心和國際生宿舍、提供“國家”考試及區域人才就業培訓場域。



東方設計大學創校於1966年，前身是東方工專，曾是全台重要的設計類科學校，美術相關科系學生在全盛期高達2千人，和新北市復興商工並稱“北復興、南東方”。2017年升格大學，受少子化衝擊招生下滑引發財務壓力，2024年正式退場。



根據“教育部”預測報告，2028年因為虎年效應，大一新生數只剩17.3萬人創新低，私校工會認為屆時恐怕有40所大學將倒閉退場。2025年大漢技術學院、一貫道天皇學院正式停辦，2024年東方設計大學、環球科大等校退場，台灣大學退場潮持續。