縣市長提名紛爭多　鄭麗文定調照遊戲規則走

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨正積極進行黨內各個縣市長提名作業，但因陸續產生許多紛爭，黨主席鄭麗文今天在中常會上，詳細說明提名協調與初選等遊戲規則，並定調不會為了誰而改變規則，呼籲所有參選人都要願賭服輸，她會打破過往的醬缸文化，不再有內定與黑箱作業，因為公平的遊戲規則才是奠定全黨團結的基礎。



國民黨今天下午召開中常會，由於藍營的縣市長選舉提名協調，最近在台中市、新竹縣出現僵持不下的現象，鄭麗文特別花了近20分鐘談論黨內初選的機制。



鄭麗文說，她要再次對外重申，國民黨會一改過去被外界認為的醬缸文化，而且全黨上下都希望能與過去不同，展現一個大開大闔、遵守制度的政黨，希望所有參選人都要願賭服輸。而競爭提名一定會有各種選舉手法出現，而且過程中難免會有爭執，但這麼多年來大家都是選戰老將，應該以平常心看待。



鄭麗文指出，國民黨的提名遊戲規則，有時候連參選人都搞不清楚，因此她要向大家說明，黨有完整的規定，也一定有初選辦法，但為了避免勞民傷財，在初選前若能協調，就盡量協調，避免把有限資源耗在內部初選過程，所以在初選前一定會安排協調。



她舉例說，如沒有爭議的藍營連任縣市長，就會自然而然提名，有些艱困選區還要拜託人家出來，例如台南、高雄、屏東。而在最近的協商過程中，多數選區都是原本藍營執政縣市，不是艱困選區，因此超過1人以上競爭是正常的事，而且她認為這是好事而非壞事，大家都希望為民服務，但重點是要能順利產生最強的候選人。



鄭麗文點名感謝宜蘭縣2位參選人日前經協調後，願意透過內參民調機制決定，並約定2月底前完成作業，避免走入初選。接著也點名新竹縣指出，目前積極投入參選者是兼任新竹縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢與“立委”徐欣瑩，由於兩人各有主張，當意見僵持不下時，也就是協商不成，只能進入正式初選程序。

