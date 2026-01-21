星光部隊將撤離台灣？一篇投書受矚目

中評社台北1月21日電／新加坡“星光部隊”在台灣訓練，50年來已經是公開秘密。日前卻有自稱是新加坡軍方人士，向香港《亞洲時報》投書，表示若兩岸情勢升高，新加坡可能不再保持中立，為避免成為籌碼，星光部隊不排除撤離台灣，並加速轉往汶萊、澳洲等“更安全的地點”。



對於星光部隊在台灣的動態，台軍方智庫、“國防院戰略資源所長”蘇紫雲表示，近年新加坡與中國大陸關係更為密切，特別是在2016年以後，新加坡就把在台灣的訓練部隊，陸續地減少。回顧星光部隊起源，是因為新加坡方面，有鑑於國土狹小軍事資源有限，1975年與台灣簽署的《星光計劃》，後來每年約有3000名新加坡部隊來台，在屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口，進行基礎入伍訓、專長、特種作戰訓練。雖然近年，新加坡除了在台灣，也拓展澳洲、紐西蘭、美國、法國等海外據點，台灣卻仍占據重要地位。



來自新加坡部隊，在屏東的空軍基地訓練，周遭居民早已司空見慣，不過如今卻傳出，在台將近50年的星光部隊，可能離開台灣。就在星加坡總理黃循財，重申反對“台獨”，遭台“外交部”反嗆“切勿發表傷害台星情誼的評論”之後，香港媒體《亞洲時報》，就有一篇來自新加坡軍方人士的投書。



內容透露，若台海發生衝突，駐紮在台灣的新加坡部隊 可能成為籌碼，幾千名新加坡武裝部隊士兵，若撤離受阻將面臨直接風險；在兩岸緊張升高情況下，保持中立已不再是可行策略，新加坡可能以撤軍作為威脅手段，並加速將駐台部隊，轉往汶萊或澳洲等更安全的地點。



淡江大學戰略所副教授林穎佑：“我們台灣現在有M1戰車，然後我們有海馬士也有阿帕契，就一個軍事交流上面來看的話，或許對新加坡來說，星國部隊在台灣，也可以去跟台灣有做這些的互動，這一點對於新國的島嶼防衛作戰，絕對會是有正面的幫助。”

