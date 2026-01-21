廖振揚：無論中美關係多糟　貿易關係難斷

新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長廖振揚。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月21日電（記者 莊亦軒）中美貿易戰開打以來，對冷戰結束後的全球化秩序造成衝擊，也讓世界上其他國家對美國主導的世界秩序信心產生動搖。新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長廖振揚21日在“2026天下經濟論壇”表示，不管中美的關係有多糟糕，兩者間的貿易關係都很難斷掉。當大國要求小國選邊站時，小國要反過身來問大國，那你的選擇是什麼。他認為，小國團結才有活路。



天下雜誌21日在晶華酒店舉辦“2026CWEF天下經濟論壇”，邀請海內外專家學者就趨勢解析與AI最新賽局發表看法。



廖振揚，新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長，研究專長覆蓋東南亞穆斯林社會與政治、東南亞國際關係、美國外交政策及東亞與印太地區地緣政治，是東南亞事務領域公認的權威學者。其學術見解長期為亞太地區政策制定者、外交官及國際機構提供重要參考。



廖振揚表示，美國去年底公布的“2025年國家安全戰略”（NSS）重申了19世紀美國時任總統門羅所提出的門羅主義（Monroe Doctrine），當時，美國總統門羅為了對抗歐洲干預美洲，以劃分勢力範圍的方式確立美國在西半球的主導地位。如今特朗普宣稱，美國將排除競爭者在西半球部署軍隊或控制戰略重要資產的能力，試圖恢復在西半球的優勢地位。



廖振揚指出，有聲音表示美國的“2025年國家安全戰略”（NSS）有滑向三極世界的意圖，美國主導西半球、俄羅斯主導東歐、中國主導東亞。他表示目前情況還渾沌未明，還看不出來這種劃分勢力範圍的跡象。因為歐洲國家對俄羅斯的恐懼、抵抗意志在其入侵烏克蘭後達到高峰，俄羅斯很難順利在東歐取得主導地位。而歐洲國家想要對抗俄羅斯最終還是需要美國的協助。

