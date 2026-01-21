鄭麗文籲黨內君子之爭　吳宗憲：宜蘭是模範

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨正進行各縣市長提名人選的協調工作，黨主席鄭麗文今日在中常會上呼籲黨內君子之爭。對此，正爭取宜蘭縣長提名的文傳會主委、“立委”吳宗憲中常會後受訪表示，選舉的核心就是選賢與能，而非互潑髒水，自己與競爭對手、宜蘭縣議長張勝德從不攻擊對方，並以和諧方式進行協商。



吳宗憲引用“立法院長”韓國瑜之前的話說，他會“寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏”，希望宜蘭縣成為國民黨模範型的初選。



國民黨今天下午召開中常會，吳宗憲在會後轉述時回答媒體提問做出以上表示。



媒體也詢問吳宗憲，如果要爭取宜蘭縣長提名的話，文傳會主委一職是否會有異動？



吳宗憲澄清說，目前都沒有異動，但一直有媒體寫說要異動，讓他覺得很奇怪，他在宜蘭也有人會問他何時請辭，但自己都說沒有，而且一直在協助推動黨務工作。如果最後一刻要進入縣長選舉時，他就會依照黨內規定來做，在此前會全力協助國民黨重返榮耀。



媒體追問，競爭對手沒有要求他請辭或請假？吳宗憲說，宜蘭縣的部分沒有太多爭議，問題主要出在新竹縣有人質疑爭取縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢兼任地方黨部主委，但依照規定參選人如果擔任黨職，沒有必須請辭或請假，衹有進入初選時，當事人才需要請辭或請假，目前新竹縣尚未進入初選。