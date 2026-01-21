彰化縣長王惠美聖筊擇定　海牛節6/7登場

彰化縣長王惠美21日前往芳苑普天宮請示媽祖，以5聖筊擇定6月7日舉辦2026國際海牛文化節。（照:彰化縣政府提供） 中評社彰化1月21日電／彰化縣政府舉辦的國際海牛文化節邁入第8年，中國國民黨籍縣長王惠美今天赴普天宮請示媽祖，以5聖筊擇定6月7日舉辦活動。王惠美邀請民眾屆時到芳苑鄉體驗海牛文化，漫步海空步道、觀賞潮間帶生態。



致力投入彰化海牛文化保存與傳承的海牛學校校長魏清水於3日辭世，享年57歲，王惠美日前頒發褒揚狀以示追念。



王惠美今天表示，感謝魏清水努力推廣海牛文化，近年縣府協助海牛飼養及訓練工作，現有12頭海牛，未來將持續推廣，以系統化方式繁殖與訓練，讓遊客能體驗漫步在潮間帶上的海牛，並參與採蚵活動；同時串聯芳苑地區景點及美食，打造多元旅遊行程。



彰化縣農業處表示，芳苑沿海潮間帶牛車採蚵為日治時期迄今使用的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻“海牛”，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業；2016年成為彰化首個以產業登錄的無形文化資產，且因保存牡蠣養殖技巧與海牛訓練知識，2020年轉為彰化第一個“傳統知識與實踐”類別無形文化資產。



農業處說明，機械化牡蠣搬運機日漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失危機，縣府藉辦理國際海牛文化節活動，期盼海牛文化永續傳承。