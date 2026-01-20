少子化卻逆勢擴版圖　高科大校長楊慶煜解密

高雄科技大學校長楊慶煜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月22日電（記者 蔣繼平）高雄科技大學（簡稱高科大）是南台灣技職體系龍頭，2018年併校成立後有五個校區，多校區橫跨大高雄，被學生稱“開連鎖店”。不懼近年少子化趨勢，高科大擴版圖再增第六校區引起高教話題。高科大校長楊慶煜表示，產學合作要距離近、更要大場域，發展才不會受限，危機就是轉機。



高科大是由高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學2018年2月1日合併成立的新大學，為全台規模最大之科技大學。目前已有5個校區，校地面積合計為216.1公頃。未來將新增東方校區，該處原是位於湖內區、2024年退場的東方設計大學。



建工校區位於三民區設有工學院及電資學院。燕巢校區設有管理學院及人文社會學院。第一校區橫跨燕巢區與楠梓區，設有工學院、電機資訊學院、管理學院、財金學院及外語學院。楠梓校區設有管理學院、水圈學院及海洋工程學院。旗津校區為船員訓練中心基地，擁有全台唯一之學校專屬碼頭，設有海事學院。



針對面臨少子化趨勢但校區卻持續增加，高科大校長楊慶煜表示，他最近深深體會一件事，學校發展一定要有地，一個學校沒有很大場域與土地的話，發展會受限，尤其高科大現在做很多非常大的工件的產學合作，擁有大場域才能滿足製造上、研究上的需求。



楊慶煜形容“你想光是一個大沖床就要多大空間。”大沖床（或稱大型衝床）是指針對較大面積、高精度或大噸位工件設計的衝壓設備。



楊慶煜說，兩年半前就向“教育部”發文想要這塊地（東方校區），當時併校已經五年半了，五個校區的經營情況，他覺得經營的蠻好的。對高科大運作架構上，多校區並不會增加很多經營成本，也不會影響到服務品質，這是蠻重要的一件事。否則多養一個校區要多花錢、甚至招來抱怨，那就不會想做了。

