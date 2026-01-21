蔡正元：陳亭妃遭嚴重羞辱　簽了保證落選

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／民進黨2026台南市長參選人、綠委陳亭妃昨天拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，被要求簽署由23名綠議員連署的“2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證”，意即要切割前議長郭信良，但遭陳拒絕，台南綠營整合出現問題。前“立委”蔡正元指出，此舉對陳亭妃而言是很嚴重的羞辱，若簽署一定會讓其支持者感到沒面子，且會落選，“我保證”。



“2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證”內容：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記“清廉、勤政、愛鄉土”的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。



蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，此事不是和解也不叫會談，而是鴻門宴，郭信良跟邱莉莉昔日曾競爭過議長位置，顯見如今民進黨台南市議會黨團想的不是民進黨偉大的前途，也不是陳亭妃是否能順利接棒，而是憂心議長的位置。



蔡正元認為，此舉對陳亭妃而言是嚴重的羞辱，是新潮流要陳徹底投降，若陳簽署一定會落選，“我跟你保證”。蔡強調，台南選民恐會認為陳是在議長、議員要脅底下做事，“投給她幹什麼？”不僅支持者也會覺得沒面子，也會被國民黨從頭嘲笑到尾。