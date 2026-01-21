郭正亮：“挺憲派”議員根本要讓陳亭妃落選

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由“立委”陳亭妃勝出，她20日正式拜會“挺憲派”的台南市議長邱莉莉，雙方密室會談45分鐘後，陳離去時僅說“OK啦”，邱則對陳沒有簽署由23名議員簽署的“2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證”表示遺憾。對此，前“立委”郭正亮認為，郭信良認識很多金主、是陳亭妃的“募款大臣”，新潮流要求陳與無黨籍台南市議員郭信良切割的作法，根本是不要讓陳選、甚至是要讓她落選的姿勢。



林俊憲今天受訪時力挺邱莉莉等人做法表示，應該每個人看到那三點隨時都可以簽，尤其對於在台南扯出光電弊案、貪污案的郭信良，“身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些七七八八的關係啦。”“賴主席一定叫他馬上簽吧。”



由“挺憲派”主導擬定的“2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證”，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記“清廉、勤政、愛鄉土”的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。



郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃與新潮流有著10年以上的恩怨，他們之間完全沒有互信。他指出，新潮流針對的就是郭信良，而台南市長選舉很花錢，郭信良正是陳亭妃8年前第一次參加台南市長初選時的“募款大臣”，如果進行切割，陳要怎麼選市長？



“哪有人這樣搞的”，郭正亮表示，郭信良認識很多金主，新潮流要求陳亭妃與郭信良切割的作法，根本是不要讓陳選、甚至是要讓陳落選的姿勢。他並認為，台南和高雄這一局民進黨內風起雲湧，“力量都很大”，其中陳亭妃比較麻煩的，除了有與新潮流10年以上的恩怨，又有“市長等8年、4年”的問題。