中評現場：陳亭妃獲賴清德提名　低調尊賴

民進黨主席賴清德正式宣布提名陳亭妃參選2026台南市長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）民進黨21日舉行中執會並於會後舉行記者會，黨主席賴清德宣布提名“立委”陳亭妃參選2026台南市長。提名記者會上，2人互動備受矚目。賴清德全程面帶微笑，陳亭妃致詞時則“言必稱賴”，多次恭維賴清德過去在台南奠定的執政基礎，展現高度尊重與配合。



儘管台南市長初選落幕，陳亭妃與對手、賴系綠委林俊憲的緊張關係尚未解除。陳亭妃20日拜會民進黨台南市議會黨團時，被要求簽署包括“與郭信良明確切割”的“2026民進黨勝選共同聲明”三點協議，陳亭妃未簽署，雙方未達共識。林俊憲還喊“賴主席一定叫他馬上簽”。



記者會進場時，陳亭妃緊跟賴清德步入會場，2人並肩而行。入座後，陳亭妃與賴清德之間隔著“立委”賴瑞隆，期間2人不時注意現場媒體鏡頭，皆保持微笑。陳亭妃致詞時，賴清德全程將目光投向陳亭妃，專注聆聽，未顯分心。



在賴清德替陳亭妃掛上競選綵帶時，2人一度出現小小“沒默契”的瞬間。不過陳亭妃隨即展現高度配合，臉帶喜悅神情，順從賴清德動作完成儀式。隨後，賴清德、陳亭妃與綠委蔡易餘、賴瑞隆、民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人一同高喊當選口號。完成宣示後，賴清德隨即因行程緊湊離場。



相較之下，陳亭妃則留在現場接受媒體聯訪，並成為全場唯一待到最後的提名人選。還主動與在場每一位媒體記者互動，親自分送競選小物胸章，拉近與媒體距離。



陳亭妃致詞時多次提及賴清德，感謝賴清德過去擔任台南市長期間打下的施政基礎。她表示未來將延續相關政策方向，結合更多不同力量，為2026選戰及2028大選奠定穩固基礎。她也特別感謝初選對手林俊憲在第一時間表態祝賀，強調黨內團結的重要性。



賴清德則在提名說明中表示，陳亭妃歷經多年地方與“中央”歷練，能精準掌握市政需求，也能有效銜接“國家”政策方向，並對她未來團結地方、為台南開創新局表達高度信心。