賴清德缺席彈劾案審查　國民黨團譴責

賴清德20日以府方用牋，正式回覆“立法院長”韓國瑜，表示“為符“憲政”體制，爰不予列席，特此函達”。(照:國民黨團提供) 中評社台北1月21日電／“立法院”全院委員會今天召開賴清德彈劾案審查會，邀請被彈劾人賴清德列席進行第一次說明，賴拒絕出席，在野黨只能擺人形立牌。國民黨“立院”黨團對此表達最強烈的譴責與遺憾。賴清德的缺席，不僅是對全台最高民意機關的公然藐視，更是對“中華民國”“憲政”體制的踐踏。



國民黨團指出，彈劾是“憲法”賦予“國會”監督“總統”的最莊嚴權力。賴清德面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向民眾說明。如今卻只敢選擇躲在“總統府”的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴清德：若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德“只享權力、不負責任”的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。



國民黨團必須嚴正指出，賴清德的缺席等同於“默認”人民對他的質疑。企圖以“不出席”冷處理“憲政”危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。明日議場上的那張空椅子，將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。



正義的審判不會停止。國民黨團宣示，明日全體委員將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將“賴政府”的違法亂紀攤在陽光下。賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判！