賴清德彈劾案審查　吳思瑤曬空蕩議場照狠酸

“立院”針對賴清德彈劾案進行審查，綠委吳思瑤PO出影片酸議場空蕩蕩。（照片：吳思瑤臉書） 中評社台北1月21日電／“立法院”今日召開全院委員會，針對賴清德彈劾案進行審查，賴清德拒絕出席，變成在野黨“立委”的“演講比賽”。民進黨籍“立委”吳思瑤21日在臉書PO出影片酸議場空蕩蕩，“連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看”，該文卻引來網友痛批，“他都不來了，去幹嘛？只會發這種分裂的文”。



吳思瑤21日在臉書PO出議場的畫面，認為藍白要彈劾賴清德，要賴清德到“立院”列席，但不僅民眾黨8席空蕩蕩，有54席的國民黨，現場也只有小貓4隻，“韓國瑜不阻止這場“立院”大亂彈，陪演也是剛好”。



吳思瑤說，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，並認為賴清德拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉，並強調民進黨不為這場鬧劇背書，“除了發言代表，我們全員不出席”。



該文引來許多網友議論，有些人認為“藍白明明知道是假議題，綠的不要傻傻的當背景”、“聰明人不隨之起舞”；另外也有不少網友砲轟，“他都不來了，去幹嘛？只會發這種分裂的文”、“彈劾的人找理由不去，藍白去是要跟誰商討”、“賴沒去現場對全民說清楚花了什麼？ 其他人去了浪費時間”、“都發文給“立法院”說他沒有要去，浪費大家時間幹嘛？發這種無聊的影片居心又是什麼？”