賴系台南議員逼簽3協議　陳亭妃重申拒簽

民進黨台南市長參選人陳亭妃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）民進黨2026台南市長初選後整合觸礁，參選人、綠委陳亭妃因拒簽台南市議會“挺憲”賴系議員提出的三點協議“2026民進黨勝選共同聲明”，引發黨內不合傳聞。初選對手、賴系綠委林俊憲更說，若黨主席賴清德出面協調，“一定會叫她要簽”，陳亭妃21日重申拒簽，並認為這樣子的要求恐無互信。



陳亭妃、台南市議員郭信良陣營，與林俊憲、賴清德陣營在台南有長期恩怨，初選殺得刀刀見骨，似乎仍未有團結態勢。



對於拒簽爭議，陳亭妃21日在提名記者會後受訪回應，外界可能不了解當天實際狀況，3項協議中第1項“清廉、勤政、愛鄉土”的精神，對她而言絕無任何打折或討論空間，一定會落實執行，但簽署方式本身存在問題。



陳亭妃表示，她原本抱持善意前往溝通，卻在現場被遞出連署書，並質疑“提名人有遇過這樣的情況嗎？”她指出，第一項要求切割特定個人（無黨籍台南市議員郭信良），在實務上難以界定，未來若再被追問“還要和誰切割”，將無從回應，反而傷害互信基礎。



針對第二項不得協助其他黨派助選，陳亭妃指出，當天現場即有無黨籍與他黨人士在場，相關表述容易被媒體片段解讀，造成誤會；至於第三項，她已多次對外重申，未來正、副議長選舉一定尊重民進黨團自主，立場相當清楚。



陳亭妃強調，僅因一份連署書，要求她在所有議員簽署後再補上“陳亭妃”三個字，對她而言並無必要，若因此破壞彼此互信，反而得不償失。她也表示，議員若有任何實質需求，皆可直接向她提出，她“絕對會答應”，希望以實際行動取代形式化文件，完成後續整合。

