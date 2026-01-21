美搶格陵蘭加歐洲關稅　杜震華：中國得利

華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普揚言要拿下格陵蘭，並自2月起對反對的8個歐洲國家加徵10%關稅。華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，最終丹麥應會稍微退讓，在不出讓主權的情況下，滿足美國國安需求。美加徵10%關稅，將讓歐洲商品在美國進口市場中衰退，被中國、日本商品取代。



特朗普揚言要掌握丹麥的格陵蘭，甚至不排除武力取得，遭歐盟國家反對，特朗普立刻宣布2月起針對反對的8個歐洲國家（丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭與英國）加徵10%關稅，且稅率6月起將增至25%。對此，歐盟議員也準備暫停批准歐盟與美國的貿易協議。至今引起的反彈，特朗普並未改變想法，反而公開法國總統馬克龍私訊、發2張插旗格陵蘭的AI圖。



杜震華說，若到6月的25%關稅，可能迫使歐盟加速與中國談定自由貿易協定，歐盟將更加依賴中國市場。歐盟與中國簽自由貿易協定的話，付出的代價不會太大，因為總平均關稅衹有約5%，但中國要下降約7.5%的關稅，會使歐盟產品在中國有更大的競爭力。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，曾任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中研院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



杜震華接受中評社訪問表示，美歐對於格陵蘭一事都非常強硬，因為歐盟若退讓，代表北約無法保護丹麥主權，北約就瓦解了，但最後丹麥應會稍微退讓，在不出讓主權的情況下，允許美國在遭受中俄軍事威脅的情況下，在格陵蘭能有更多駐軍、建更多基地、佈置更多軍事設施，滿足美國所謂的國家安全。



杜震華說，雖然特朗普喊話“格陵蘭每位居民發10萬美元”，但影響不大，10萬美元的意義，若是對台灣人來說很有意義，但格陵蘭是非常高所得的地方，2024年人均GDP約6.8萬美元，且格陵蘭每年來從丹麥獲得6億美元的補貼。