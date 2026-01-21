美學者歐樂鷹析美經濟：樂觀但要小心三風險

歐樂鷹在2026年“天下經濟論壇”(CWEF)在華府以網路視訊的方式登場演講。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月21日電（記者 莊亦軒）彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）21日在“天下經濟論壇”中表示，對美國經濟前景持樂觀看法，但發生了一些事情必須保持謹慎。包含美國對委內瑞拉、格陵蘭的野心造成地緣政治的動盪、美國聯準會未來的降息政策，都會牽動2026年全世界的經濟發展。



歐樂鷹參與2026年“天下經濟論壇”(CWEF)在華府以網路視訊的方式進行演講。



歐樂鷹分析，2026世界經濟的另一個威脅就是地緣政治的動盪，2026開年美國就以入侵委內瑞拉抓捕馬杜羅震撼了世界。眼下特朗普正為了格陵蘭施壓丹麥，此舉引發歐洲國家強烈反彈。



針對另一個潛在的地緣政治衝突點“台海地區”，歐樂鷹表示，中美領導人四月才要見面，四月還很久，中美應該會達成新的平衡，關稅雖然高但不至於高到讓貿易全部斷絕。中國以稀土作為要脅，並且是非常有效的威脅。美國在採購稀土遇到困難後，就迅速放軟態度。在特朗普執政下三個月的時間是非常漫長的。



歐樂鷹表示，市場對AI抱持極大的樂觀情緒，各產業也都試圖將AI應用在不同場景。“有許多美國企業正試圖將AI導入產業中，代表我們有機會看到生產力獲得提升的早期指標”。各大企業的持續資本投入、市場樂觀情緒、生產力增長，這些因素加在一起，都將促進AI在2026年的成長，也是他對未來一年美國經濟成長樂觀的因素。



歐樂鷹指出，另一個樂觀的原因是貿易戰似乎逐漸放緩，現在美國的平均關稅穩定在14%左右。關稅的上漲，對買賣雙方來說都是壞消息，並且還加劇美國的通貨膨脹。

