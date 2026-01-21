賴清德提名南台三選將　期許全力拚一起打贏

左起翁章梁、黃偉哲、陳其邁、賴清德、賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）民進黨21日舉行中執會，通過2026年嘉義縣、台南市及高雄市長提名名單，黨主席賴清德親自率領嘉南高三位現任縣市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁同台背書，宣布提名“立委”蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆，展現南台灣“一棒接一棒”的布局與團結氣勢。賴並期許3人全力拚戰，帶動議員與基層選戰，一起打贏年底地方選舉。



賴清德指出，中央黨部已依《民主進步黨2026年“直轄市長”暨縣市長提名特別條例》，完成高雄市、台南市與嘉義縣的初選民調作業，順利產生三位提名候選人。他強調，3人皆為傑出的“國會”戰將，兼具專業問政與地方服務實績，擁有厚實民意基礎，足以“無痛接軌”延續地方治理。



在嘉義縣部分，賴清德建請提名三屆“立委”蔡易餘，肯定蔡易餘十年“國會”歷練與“中央”、地方雙重視野；高雄市則提名三屆“立委”賴瑞隆，讚賴瑞隆歷經市府與“國會”洗禮，熟稔市政與“國家”發展脈絡。賴清德也提醒，被提名不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，強調團結不一定會贏，但不團結一定會輸。



提名記者會上，年底將交棒的嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁皆到場致詞背書。



翁章梁以輕鬆語氣肯定蔡易餘深耕基層、行動力強，並直言嘉義縣正邁入“黃金十年”，需要穩定接棒，一度還拿出蔡易餘曾瘦到60公斤的照片調侃，而賴清德為蔡易餘掛上競選綵帶時，還一度因身材太寬卡住，笑翻全場。



黃偉哲則表示，三地候選人均在初選後展現政治智慧，迅速祝賀對手，是民進黨民主文化的體現；陳其邁則強調南台灣在產業與區域發展上的關鍵地位，呼籲高雄市民支持最了解高雄的賴瑞隆。

