對戰藍白合　綠嘉南高三縣市長選將不擔心

左起陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）面對2026年地方選舉藍白合挑戰，民進黨嘉義縣、台南市及高雄市三位縣市長被提名人蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆21日一致表示，對選情不感到憂心，強調將以執政成績、地方建設與團結整合作為最大優勢，正面迎戰藍白陣營。



中國國民黨、台灣民眾黨力促2026地方選舉藍白合作，嘉義縣長人選尚未明朗，但綠營鎖定為藍委王育敏；台南市長參選人為藍委謝龍介；高雄市長參選人為藍委柯志恩。



蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆於民進黨中央提名記者會後受訪。



民進黨台南市長參選人陳亭妃表示，她在初選過程中早已將主要對手鎖定為謝龍介，但選舉不是靠口號，而是要讓人民被感動。她指出，台南400年來從未出現女性市長，自己希望以溫柔、溫暖且務實的方式爭取不分黨派的支持，讓選民願意在投票日走出家門投下關鍵一票。



陳亭妃也強調，民進黨必須突破藍白合的結構，並在既有基礎上擴大優勢，超越2022年台南市長黃偉哲的得票表現，不僅要贏得2026市長選舉，也要帶動議員全面勝選。



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆指出，高雄自前市長謝長廷、陳菊到現任市長陳其邁，二、三十年來持續翻轉與進步，市民對民進黨執政成果有清楚感受。他強調，只要以高雄建設為優先、延續城市發展動能，就能獲得市民支持。

