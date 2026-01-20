盧福淇：台灣細漢被大吃小　與日韓不同命

仁武工業區廠商聯誼會主委、暉華工業董事長盧福淇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月22日電（記者 蔣繼平）台美關稅最終敲定降至15%。仁武工業區廠商聯誼會主委、暉華工業董事長盧福淇向中評社表示，半導體供應鏈可赴美，中小企業可沒辦法，傳產只能趕緊數位轉型，就算跑去東協一樣都要轉型才可生存。他也提出警訊並感到憂心，台日韓對等關稅稅率都是15%且不疊加，但台承諾投資額占GDP逾五成，日韓不到20%。



盧福淇是暉華工業董事長，暉華工業專供鋁合金及鋅合金壓鑄成型產品專業技術製造，涵蓋航太零件、汽機車零件等，外銷為主。鋁鑄造品業界是領航製造龍頭，常被稱為“鋁鑄造品王”或“鋁合金鑄造王”。仁武工業區廠商聯誼會是工業區廠商聯合總會的成員之一。



台美達成貿易協議，對等關稅與日韓相同，差異在於投資金額與細項規劃。台灣承諾直接投資額與授信額度共5千億美元，低於日本的5500億美元、高於韓國的3500億美元，但以承諾金額占GDP來看，台灣5千億美元相當於GDP的56.8%，日本為12.8%，南韓是18.8%。



對此，盧福淇表示“台灣這次投資5千億，日本、韓國不到GDP 20%，台灣卻有56%，大家有注意到這個嗎？”他又說，“特朗普要我們去投資，這個真的沒辦法，我們就是細漢，大吃小，到哪裡都一樣。”



另外有關台美關稅談定15%對傳統產業的影響，盧福淇表示，它的產品因為屬於高技術、製造難度高的高端產品，所以是免關稅。他自己是轉型轉的很快，已經轉型十幾年了，也導入智慧製造八年了，都是透過政府補助還有產學合作。



盧福淇表示，若沒有外界支援，中小企業要自己導入數位轉型很困難，不只是錢的問題，因為還找人來研究，投入成本高、時間來不急。目前一些水準較高的法人已經有提供模組化了，直接導入產業再來想辦法磨合，這樣會比較快。