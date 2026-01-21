江啟臣：關稅暫告段落　產業轉型仍是關鍵

藍委江啟臣21日下午接待捷克前眾議長艾達莫娃遊台中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天下午接待捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）遊台中，並赴台中精密機械園區關心產業情形。他表示，身為台中的一分子，會設法多安排國際友人來台中旅遊，行銷台中之美。同時在輸美關稅部分，雖然談判暫告段落，但不排除有變數出現，產業轉型仍是關鍵，所以他特別與業者座談，為台中產業找機會。



表態爭取國民黨提名參選台中市長的江啟臣21日下午接待捷克前眾議長艾達莫娃至珍奶創始店春水堂，並赴台中精密機械園區關心產業情形。江會前接受媒體訪問表示，台美關稅最近談到一個段落，台美之間的經貿及產業合作也談出一個框架出來。不管如何，台灣企業與產業還是要生存與轉型，才能應付國際的挑戰。



江啟臣說，他身為“立法院”的“副院長”，要為台中的製造業找機會，絕對有責任，也非常樂意。只要有機會，為地方爭取曝光及商機都在所不惜。



江啟臣指出，同時，他會設法來安排國際友人參訪，多了解地方，行銷台中之美，也替台中的經濟發展打拼。不光是高科技，包括製造業、機械業等傳統產業的發展，都希望能夠了解業者需求，並提供適當協助，替台中產業找到出路。