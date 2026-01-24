陳成添：美農產若全面開放入台　毀滅性打擊

台中地區農會理事長陳成添。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月26日電（記者 方敬為）美台關稅談判底定，台中地區農會理事長陳成添接受中評社訪問表示，美台關稅雖然定案，但開放市場方面、農產品貿易關稅仍不明朗，農民不清楚民進黨政府究竟有無以農業作為談判條件，基層相當焦慮。



針對市場開放的實質影響，陳成添說，若無完善配套而全面開放美國農產品，將對本土農業造成毀滅性打擊。



美台關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，但須對美投資半導體等產業2500億美元，以及2500億美元信用保證，至於外界關注是否涉及開放農漁業市場，“農業部長”陳駿季17日受訪時表示，將秉持“確保糧食安全、產業穩定、農民收益”等3原則把關，確認後將盡快的跟外界說明。陳駿季並強調，未以零關稅的前提去談判。



​ 陳成添表示，台灣農業界當前最大危機在於談判資訊的“不對稱”。台中作為文心蘭等高經濟價值農產重鎮，對貿易變動極度敏感，然而民進黨政府對於農漁業具體的關稅級距、涉及品項及市場開放期程，迄今未有清晰數據向公眾說明。



陳成添認為，缺乏衝擊評估與數據佐證，農民無從判斷未來生計，更遑論規劃應變或爭取配套補助。政府若持續讓決策處於黑箱狀態，生產者僅能在未知的恐懼中被動等待，這對依賴土地維生的農民極不公平。