中評關注：陳亭妃不妥協　賴會出手台南？

賴清德與陳亭妃喊當選。（取自民進黨直播畫面） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）賴清德在民進黨中執會提名陳亭妃參選台南市長，但這不代表賴會出手整合初選裂痕。親近挺賴子弟兵、綠委林俊憲的台南市議會議長邱莉莉拿出三點協議保證要陳簽，其中一條須切割前議長郭信良，這份協議是否為賴默許？若陳堅持不簽，賴在台南整合能出力多少？看來綠營台南市長選舉還有後續發展，“挺憲派”不會對陳有好臉色。



根據曝光的協議內容，這份“2026民進黨勝選共同聲明”提出3點協議保證，已有23位挺憲派議員簽署，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記“清廉、勤政、愛鄉土”的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。



初選力挺林俊憲的邱莉莉在初選後，拿著23位綠議員連署背書要陳亭妃簽，當然有備而來。每一點都是針對陳亭妃，包括陳和郭信良的關係、陳和藍營的關係，以及邱想要保住選後議長的位子，擔心過往歷史重演。



賴清德昨天親自出席提名記者會，但過去提名時都由賴親自推薦，昨天這場提名記者會由現任縣市長推薦參選人，美其名是接棒，但會不會是賴不想要親自推薦陳亭妃，避免尷尬。畢竟賴清德到台南的行程，對待林俊憲與陳亭妃的態度迥然不同，外界人士都看得很清楚，賴陳關係短時間要修補恐怕不容易。



賴清德與陳亭妃關係不睦，因過往是陳與郭信良在台南地方是大家熟知的政治盟友，而賴與郭信良也不對盤。



現年62歲的郭信良曾擔任民進黨籍台南議員，綽號“黑面”。時任副議長的郭信良因未獲民進黨提名角逐議長，故於宣誓就職時宣布退黨，並在國民黨和無黨聯盟支持下當選。當時民進黨認為是陳亭妃暗助，才讓郭當選議長。但2022年，郭信良在國民黨和無黨聯盟支持下競選連任，最終不敵民進黨提名候選人邱莉莉，以21票比36票連任失利。郭目前有諸多案件審理中。

