李國璋：晶片產能4成移美　新竹首當其衝

台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判底定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前強調，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國。台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，台灣晶片產能40%若真的移美，新竹將首當其衝，也會重創台灣經濟，這是未來十幾二十年都追不回來的損失。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員、民眾黨新竹黨部主委，現為民眾黨新竹黨部榮譽主委。



李國璋強調，因為新竹科學園區就位在新竹縣市，未來若台灣晶片產能40%真的移美，新竹縣市將首當其衝，也會擴及中部和南部科學園區，重創整個台灣經濟，讓台灣過去引以為傲的“晶片王國”盛況不再復見，這對台灣的損失與傷害是未來十幾二十年都追不回來的。



他提到，新竹科學園區帶動整個新竹縣市的經濟快速發展，大量工程師需求所帶來的外移人口，讓新竹縣市的家庭平均年收入與平均薪資近幾年都位居全台之冠，也因此帶動新竹縣市的超強消費能力。若以房價來看，光是2020年新冠疫情後這5年來，新竹縣市的房價就漲了至少1倍以上，且還供不應求，由此便可看出新竹縣市經濟活絡發展的盛況。



李國璋指出，竹科的外溢效應，不僅讓新竹縣市蓬勃發展，甚至包括苗栗縣也受惠，而中科和南科的周邊縣市也是同樣的狀況。但這一切的經濟榮景，很可能在未來3年之內，就已不再復見，因為若台灣晶片產能40%真的要在這麼短的時間之內移往美國，大量高收入的工程師勢必也得舉家赴美發展。



李國璋擔憂，除了工程師之外，包括許多中下游廠商等整個半導體產業鏈也都會出現一波又一波的出走潮，到時就如同骨牌效應般，讓台灣在短時間內失去這些支撐起台灣經濟發展的高科技人才，這對台灣未來的經濟傷害實在無法想像。