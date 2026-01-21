陳其邁：高雄與日本北九州深化半導體合作

2026CWEF天下經濟論壇。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月21日電（記者 莊亦軒）2026天下經濟論壇21日在台北舉行，民進黨高雄市長陳其邁與日本北九州市長武內和久、中國信託商業銀行董事長陳佳文共同對談，由日本經濟新聞社資深專任董事渡邊園子主持，聚焦兩座城市由重工業成功轉型為高科技城市的歷程，並進一步探討台日之間合作發展的新機會與新動能。



天下雜誌21日在晶華酒店舉辦“2026CWEF天下經濟論壇”，論壇中分為數個專題論壇。陳其邁、武內和久、陳佳文出席“台日經濟再連線”專題。



陳其邁表示，高雄與北九州的連結可以回溯到百年前，高雄旗山盛產香蕉，輸往日本的港口就是北九州的門司港，而現在這座碼頭已經轉型成為“高雄燈塔計劃”的基地，象徵高雄從傳統產業走向智慧科技的決心。



陳其邁強調，高雄的轉型路徑相當明確，若只是複製其他城市的發展模式，終究只能亦步亦趨，因此必須跳脫既有產業框架，加速邁向以半導體與AI為核心的城市定位。在“中央”政策支持下，高雄成功引進台積電投資，並結合全球最大封裝測試廠日月光，形塑南部半導體S廊帶，讓這座以鋼鐵、石化起家的城市，蛻變為全球先進製程密度最高的半導體重鎮之一。



陳其邁指出，轉型過程中最關鍵的挑戰在於人才布局。市府攜手清華大學、交通大學在高雄設立國際研教園區，推動產學合作與技術研發，培育半導體與AI所需的專業人力，並與國際一流大學建立合作網絡，全面強化南部產業能量。同時，水電供應、土地取得等配套問題也必須同步到位，市府以“高雄速度”展現高度行政效率，協助企業加速落地，讓台積電在短短幾年間完成設廠並順利量產，創下全球最快的紀錄。

