秦慧珠：藍白合最大變數是柯文哲

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前批評中國國民黨籍台北市長蔣萬安的“營養午餐免費”政策是民粹政治，騙選票非常有用。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠向中評社表示，柯文哲就是一個不甘寂寞、孤芳自賞、自視甚高、眾星拱月，喜歡搏聲量的人，藍白合目前可能的變數就是柯文哲。



柯文哲18日出席民眾黨所舉辦“2026松信夥伴見面會”，批評營養午餐免費基本上就是民粹政治，騙選票用的，對社會財富重新分配沒有幫助。同時也批評蔣萬安所推的“生生喝鮮奶”政策，也是騙選票的政策，但沒有實際上的意義。除此之外，他也當場開嗆國民黨，要他們別太高估自己實力。



秦慧珠認為，柯文哲尖酸、刻薄、不厚道，站在藍白合的角度更是不識大體。過去不管當醫生或市長都喜歡放言高論東罵西罵，才在媒體當中獲得知名度。成為最常談論時事的名醫，民進黨才會拱他出來選台北市長。



秦慧珠指出，柯文哲被放出來後又滿血復活。他現在無黨職卻去拜會“立院”三黨團，是以甚麼身分去，好像不安於室、興風作浪。令人感覺柯文哲試圖重新主導掌握民眾黨跟黃國昌，不甘心當沒有身分的前黨主席。平均上從一審到三審要耗時三年半，即便三審也可以發回更審。柯文哲可以合理預期到2028前他都不會被抓進去坐牢，現在就如同猛虎出柙般，意欲掌控藍白、威脅綠。



秦慧珠分析，目前黃國昌與鄭麗文的合作密切、藍白合作氛圍良好，黃國昌是現任民眾黨主席，已經定調要藍白合。另外是希望國民黨可以禮讓三個縣市，宜蘭縣、嘉義市、新北市。藍白合目前可能的變數就是柯文哲。

