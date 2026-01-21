卓榮泰要求辯論總預算　黃國昌諷叫陣後龜縮

卓榮泰。（“行政院”提供） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）朝野針對今年度政府總預算案陷入激烈對抗，“行政院長”卓榮泰21日拋出要求與“立法院”辯論，藍白正面迎戰，願意比照大選公開辯論模式，進行電視辯論。台灣民眾黨主席黃國昌直言“卓榮泰好膽別走”；中國國民黨團書記長羅智強具體要求舉辦3場辯論。



不過，“行政院”則不接電視辯論的球，發言人李慧芝回應，“國會”就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能夠在“國會”殿堂與黃國昌進行辯論。



“行政院”因未依法編列今年度總預算，引發朝野對抗卡關，藍白日前共同推出13項先審查的新興計劃預算，包括TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額等，明天將進入朝野協商。



卓榮泰21日上午接受媒體訪問時表示，今年度總預算是代表賴清德對“國家”未來這一年的願景，當然也是“行政院”整年度整體性的施政計劃，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。他要求，就新台幣3兆350億元的總預算，與“立法院”進行直接辯論，哪一項是民眾不需要的？我們也會就2992億元的新增計劃，及延續性計劃加強說明，直接要求跟“國會”進行對話！要求辯論！讓人民來做公決，而不是由“立法院”來挑三揀四，阻礙“國家”的進步。



隨即，黃國昌則發臉書指出，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓榮泰要求，關於“行政院”違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

