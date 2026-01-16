楊世光：台灣與美國談判註定是輸家

前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）台美關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，美國要求台灣半導體產能四成移轉到美國生產。前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光向中評社表示，半導體供應鏈大規模移往美國，短期看似換得關稅條件，但中長期恐使台灣重新掉回“中等收入陷阱”，對整體經濟結構與未來發展造成深層衝擊。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長，2020年曾代表新黨參與大選，後因連署未過關而中斷參選。楊世光現在在Youtube開設網路財經節目，評論財經議題。



面對特朗普政府的霸權，台灣有無辦法因應？楊世光認為，台灣籌碼有限，最佳策略反而是“以拖待變”，因台灣不像中國大陸擁有龐大市場、產業與資源可以反制美國。加上台灣近十年來又因兩岸關係緊張，未能有效掌握非美市場，特別是大陸市場，導致在談判中處於極端劣勢。在這樣的結構下，談判結果不論如何台灣都註定是輸家。



美國要求台灣4成半導體產能在2029年1月特朗普卸任前移到美國。楊世光分析認為，台灣僅有2300萬人口，要再複製一個可在全球具備不可取代地位的核心產業，難度極高。一旦對美投資過度，或技術與產能實質移轉，台灣在長期上重新陷入中等收入陷阱，這機率就會變很高。



台美關稅談判1月15日底定，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



楊世光接受中評社訪問時對此表示，這次特朗普政府與全球進行關稅談判，核心目標是為美國衰退中的製造業爭取最大利益，美國真正需要的不是關稅數字，而是製造業的技術與能力。從目前已公布的條件來看，台積電雖否認直接參與台美貿易談判，但其對美投資規模不斷擴大，顯示半導體技術與產能正成為談判中的關鍵籌碼。